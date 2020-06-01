Запуск понтонной переправы на месте обрушившегося моста в Днепропетровской области перенесен из-за падения уровня воды в р. Чертомлык - глава ОГА

Возобновление дорожного движения через залив по понтонной переправе, установленной на месте обрушившегося автомобильного моста в Никопольском районе Днепропетровской области, ранее запланированное на 1 июня, отложено, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

"Сегодня по плану должен был состояться запуск движения по мосту. Однако стихия внесла свои коррективы - в р. Чертомлык резко упал уровень воды. В первую очередь, мы заботимся о безопасности водителей. Поэтому принято решение перенести этот запуск на несколько дней. Сейчас инженеры занимаются решением проблемы", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Бондаренко отметил, что обустройство переправы практически завершено.

"Как и планировалось, подрядчики завершают подключение освещения и устанавливают последние дорожные знаки", - подчеркнул он.

Как сообщалось, металлический автомобильный мост через р.Чертомлык на трассе Н-23 сообщением Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье обрушился 20 мая около 10:00. Причиной обрушения стало нарушение водителем фуры ограничения относительно провоза груза до 10 тонн. Грузовик подняли из воды с применением тяжелого автокрана.

По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по ч.1 ст.367 (служебная халатность), ч.1 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.