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17:52 31.05.2020

Crew Dragon состыковался с МКС

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Crew Dragon состыковался с МКС

Выведенный на орбиту новый пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами в воскресенье успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщили в NASA.

Crew Dragon, на котором в субботу на орбиту отправились в испытательный полет астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Пуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в субботу. Первоначально он должен был состояться еще 27 мая, но за 15 минут до старта был отложен в связи неблагоприятными погодными условиями.

Запуск осуществлен в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

В настоящее время экипаж МКС состоит из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Криса Кэссиди.

Теги: #мкс #космос #nasa #crew_dragon
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