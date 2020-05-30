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21:35 30.05.2020

Замминистра развития громад Негода задекларировал 1,3 млн грн доходов за 2019 год

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Замминистра развития громад Негода задекларировал 1,3 млн грн доходов за 2019 год

Заместитель министра развития громад и территорий Украины Вячеслав Негода указал 1 млн 324 тыс. 944 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.
В частности, заработная плата составила 1 194 356 грн и пенсия 130 588 грн – пенсия, а жена, сын и теща за прошлый год задекларировали 3 906 796 грн доходов.
Также он указал в декларации 350 тыс. грн и $5 тыс. наличных, а члены семьи – 326 259 грн на банковских счетах, 650 тыс. грн, $35 тыс. и 3 тыс, евро наличными.
Заммнинистра владеет 25% квартиры (67 кв. м) в Тернополе, сын – земельным участком (1 тыс. кв. м) и недостроенным домом в Киеве, а теща владеет квартирой (101 кв. м) в Киеве.
Кроме того, у Негоды есть автомобиль Ford Focus 2012 года выпуска, у жены – Mitsubishi ASX 2011 года выпуска, а у сына - Nissan Qashqai 2019 грн.
Среди прочего у замминистра есть 227 акций ЧАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк".

Теги: #негода #декларация
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