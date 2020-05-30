События

09:53 30.05.2020

Военная полиция США приведена в боевую готовность для наведения порядка в Миннеаполисе

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Военная полиция США приведена в боевую готовность для наведения порядка в Миннеаполисе

Несколько подразделений военной полиции приведены в состояние повышенной готовности для развертывания Миннеаполисе, где убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским привело к массовым беспорядкам.

Бойцам некоторых подразделений военной полиции было приказано быть готовыми к развертыванию в течение четырех часов после вызова, другим - в течение 24 часов, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информированные источники.

Приказы о проведении военной полиции в состояние готовности были отданы устно в пятницу, после того, как президент Дональд Трамп попросил министра обороны Марка Эспера помочь пресечь беспорядки, отмечает агентство.

Убийство Флойда вызвало волну протестов в ряде других городов США.

Теги: #сша #полиция
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