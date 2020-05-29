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23:33 29.05.2020

Венедиктовой неизвестно о факте подписания подозрения Стерненко

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Венедиктовой неизвестно о факте подписания подозрения Стерненко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что ей неизвестно о том, что активисту Сергею Стерненко подписано подозрение.

"Мне неизвестно о том, что подписано подозрение. Но снова-таки я пытаюсь не погружаться в это дело, потому что оно получает какой-то такой странный окрас. И мне кажется, что генеральный прокурор должен заниматься системными нападениями и системной проблематикой. В данном случае у меня абсолютно в курсе заместитель, который курирует это направление. Думаю, что это надо спрашивать у него. Мне неизвестен факт того, что подозрение подписано, вручено или что-то другое", - рассказала она в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

25 мая 2018 года в Одессе на Стерненко было совершено покушение. Двое мужчин напали на него, когда он вечером возвращался домой со своей девушкой. Активист получил порез на руке и множественные удары по голове, однако ранил нападавших, один из которых в результате скончался.

Теги: #венедиктова #украина #подозрение
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