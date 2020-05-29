События

21:50 29.05.2020

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

3 мин читать
Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков записал видеообращение, в котором пообещал , что все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны.

 «В 7:15 утра в Броварах 67 человек устроили массовую драку между собой со стрельбой. 28 участников этой схватки уже задержаны, 22-м выдвинуты подозрения. Изъято 16 единиц оружия. Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму. Чтобы в будущем не участвовать в таких стычках на улицах. А такой бандитский способ заработка денег, никогда не повторялся», - рассказал Аваков в видеообращении, опубликованном на официальном сайте МВД Украины в пятницу вечером.

По словам главы МВД причиной беспорядков стал конфликт между двумя перевозчиками в Киевской области.

«Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета в среднем - 14 гривен. Это 600000 гривен заработка в день, а за год - около 220 млн гривен. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок - легальна. Часть, которую осуществляют оба перевозчика - нет. Именно за эти средства для выяснения отношений между собой они наняли бандитов и «забили стрелку», как в 90-е, которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров. Трое участников перестрелки сейчас с огнестрельными ранениями находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Мне жаль, что большинство из них - это молодые ребята, которые решили побыть наемниками и заработать по 800 гривен в день. Мой долг сделать так, чтобы все эти бандиты сели в тюрьму», - подчеркнул глава МВД.

Полиция классифицирует данную перестрелку как тяжкое преступление, совершенное группой лиц.

«Относительно организаторов этих беспорядков будет открыто отдельное производство, кроме этого полиция проверит прозрачность тендеров на распределение квот на перевозку должностными лицами областной власти, где интересы перевозчиков относятся, к сожалению, выше интересов людей. Мы проинформировали все правоохранительные органы, детали преступления знает президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Наша задача, чтобы все, кто продемонстрировал вседозволенность и стал участником преступления, получили суровое наказание. Я лично буду информировать общественность о деталях расследования этого дела», - подчеркнул Аваков.

Как сообщалось, 29 мая утром в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

https://youtu.be/p53OcTOw2ts

Теги: #стрельба #украина #аваков #комментарий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:52 29.05.2020
Программа с МВФ не требует от Украины структурных реформ, прописаны необходимые маяки, которые Украина и так должна выполнять - премьер

Программа с МВФ не требует от Украины структурных реформ, прописаны необходимые маяки, которые Украина и так должна выполнять - премьер

22:44 29.05.2020
В результате обстрела российских наемников на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

В результате обстрела российских наемников на Донбассе украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

22:32 29.05.2020
Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

22:19 29.05.2020
"Интерпайп НТЗ" скорректировал финрезультаты за I кв.-2020 в сторону значительного ухудшения - до 256 млн грн убытка

"Интерпайп НТЗ" скорректировал финрезультаты за I кв.-2020 в сторону значительного ухудшения - до 256 млн грн убытка

21:49 29.05.2020
Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

21:17 29.05.2020
Президент подписал закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей

Президент подписал закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей

19:04 29.05.2020
Стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока, задержаны уже 24 человека - полиция

Стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока, задержаны уже 24 человека - полиция

17:47 29.05.2020
Украинские истребители и бомбардировщики ВВС США провели воздушное патрулирование в небе Украины

Украинские истребители и бомбардировщики ВВС США провели воздушное патрулирование в небе Украины

14:33 29.05.2020
Число задержанных после перестрелки в Броварах увеличилось до 20 – Аваков - Зеленскому

Число задержанных после перестрелки в Броварах увеличилось до 20 – Аваков - Зеленскому

14:07 29.05.2020
Аваков на встрече с Зеленским: у меня есть большие вопросы к Броварской полиции, пропустить такое недопустимо

Аваков на встрече с Зеленским: у меня есть большие вопросы к Броварской полиции, пропустить такое недопустимо

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ожидает 5-6 июня первый транш от МВФ $1,9 млрд, осенью $1,6 млрд и в следующем году $1,5 млрд – Шмыгаль

Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

Утверждение Советом директоров МВФ первого транша программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время

Чернобыльскую зону снова открывают для туристов при условии соблюдения карантинных ограничений

В Винницкой и Житомирской областях задержаны 10 участников конфликта в Броварах

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: в распространении коронавируса виноваты Китай и ВОЗ

Трамп обвинил Пекин в нарушении принципов Объединенного китайско-британского соглашения по Гонконгу

Трамп объявил о разрыве всех отношений США с ВОЗ

На Харьковщине экс-начальник управления Госкомзема пойдет под суд за незаконную передачу в частную собственность земель НИИ

Спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты, которая произошла в результате ДТП в Харьковской области

Венедиктова пояснила, почему внесла в ЕРДР сведения по "пленкам Деркача" в ночь на 20 мая - из-за загруженности входит в ЕРДР поздно вечером

ДТЭК отрицает обвинения НКРЭКУ в манипуляциях и требует справедливого расследования

Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в здании школы

Утверждение Советом директоров МВФ первого транша программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время

Венедиктова считает, что у САП должен быть такой руководитель, как генпрокурор ЕС Кевеши

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА