События

19:48 29.05.2020

В Харькове помощнице судьи, обещавшей за 15 тыс. грн повлиять на решение шефа, грозит до 5 лет тюрьмы

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В Харькове помощнице судьи, обещавшей за 15 тыс. грн повлиять на решение шефа, грозит до 5 лет тюрьмы

В суд направлен обвинительный акт в отношении одной из помощниц судьи Московского районного суда Харькова, подозреваемой в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьи (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что помощница судьи... получила в качестве неправомерной выгоды за влияние на судью, денежные средства на общую сумму 15 тыс.грн. Помощница судьи в обмен на деньги обещала повлиять на вынесение решения в пользу заявителя при рассмотрении материала об административном правонарушении", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области

По данным досудебного следствия, подозреваемая получила деньги по частям: сначала 5 тыс.грн, потом 10 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Теги: #взятка #судья #харьков
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