Аваков на встрече с Зеленским: у меня есть большие вопросы к Броварской полиции, пропустить такое недопустимо

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет недопустимым отсутствие полиции во время перестрелки в Броварах в пятницу и обещает сделать организационные выводы после завершения спецоперации по установлению всех причастных к инциденту.

«Полицейских там не было, это неожиданная ситуация… Сейчас закончим эту операцию (план-перехват – ИФ), и у меня есть большие вопросы по Броварской полиции. Потому что пропустить такое – это недопустимо»,- заявил Аваков на встрече с президентом и премьер-министром в пятницу по поводу инцидента в Броварах.

«Одна из групп пришла с помповым ружьем, в том числе, с «резинами» и дробовиками. Вторая группа пришла просто без оружия, нанятая другой группой. Началось столкновение, условно говоря местных броварских перевозчиков, которые до этого контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешними перевозчиками, которым отдали теперь значительную часть этих маршрутов», - рассказал глава МВД.