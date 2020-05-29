В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 23 новых случая Covid-19, 14 из которых в Киевской области

23 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 подтверждены в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро пятницы, 29 мая, при этом выздоровели двое из числа ранее заболевших, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"Так, по состоянию на 10.00 29 мая в ВСУ болеет 90 человек острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 108 человек, летальных случаев - 3. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 31 человек", - говорится в сообщении.

Из 23 заболевших в учреждения здравоохранения помещены восемь человек: в военно-медицинские клинические центры Центрального и Северного региона - по одному военнослужащему, в лазарет воинской части в Ровенской области - шесть военнослужащих. "Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У военнослужащих Ровенской области симптомы заболевания отсутствуют", - рассказали в командовании Медсил.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 15 человек (Киевская область - 13 военнослужащих и один работник ВСУ, Ровенская область - человек). "Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.