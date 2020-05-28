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08:55 28.05.2020

За сутки у 70 жителей Львовской области диагностировали коронавирус

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За сутки у 70 жителей Львовской области диагностировали коронавирус

У 70 жителей Львовской области за минувшие сутки диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной.
"По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 329 ПЦР-тестов, из которых 70 - положительные (из них 53 жителя Львова)", - указано в сообщении в четверг утром.
Этот показатель почти в два раза выше, чем за 27 мая – тогда провели 387 тестов, из которых 38 оказались положительными.
Кроме того, за минувшие сутки от болезней, связанных с коронавирусом скончались 6 человек, количество жертв эпидемии возросло до 48.
В общей сложности во Львовской области подтверждены 1513 случаев инфицирования коронавируса, из них 48 – летальные. Выздоровели 335 человек.

Теги: #коронавирус #ситуация #львовская_область
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