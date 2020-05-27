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18:07 27.05.2020

В "Укроборонпроме" успешно испытали отремонтированную "Кольчугу"

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В "Укроборонпроме" успешно испытали отремонтированную "Кольчугу"

Государственное предприятие "Укроборонсервис", входящее в состав ГК "Укроборонпром", представило комплекс радиотехнической разведки "Кольчуга-КЭ", который был восстановлен предприятием после длительного простоя.

"Целью сегодняшней демонстрации комплекса "Кольчуга-КЭ" является подтверждение готовности последнего к выполнению боевых задач. Мы готовы поставить этот комплекс Министерству обороны Украины, предоставить гарантии его работоспособности и взять на себя обязательства по дальнейшему техническому обслуживанию в случае, если наши военные решат приобрести этот комплекс. Также, в случае необходимости, мы готовы начать ремонт других комплексов РТР этого типа, которые уже стоят на вооружении Вооруженных сил Украины, и предложить свой вариант модернизации", - заявил директор "Укроборонсервис" Владимир Воронин во время демонстрации восстановленного комплекса, сообщает в среду пресс-служба "Укроборонпрома".

В свою очередь гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус подчеркнул, что автоматизированная станция радиотехнической разведки "Кольчуга" - это пример высокотехнологичной украинской разработки, на которую может делать ставку отечественный оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, "Кольчуга" имеет экспортный потенциал и может конкурировать с лучшими иностранными образцами РТР.

"У нас есть конкретная программа модернизации этой системы, которая сделает ее действительно сверхмощным комплексом с уникальными возможностями. Причем, такая модернизация будет происходить в партнерстве с частным предприятием, что может стать одним из удачных примеров государственно-частного партнерства в оборонной сфере", - подчеркнул Абромавичюс.

В демонстрации "Кольчуги" также приняли участие представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины и других предприятий-участников Укроборонпрома.

Станции радиотехнической разведки "Кольчуга" производились на ГАХК "Топаз" (г.Донецк), но после начала военной агрессии России на Востоке Украины предприятие было эвакуировано в Запорожскую область. ГК "Укроборонпром" готов возобновить производство современных РТР типа "Кольчуга" на мощностях своих предприятий.

Теги: #кольчуга #разведка #укроборонпром #радиотехника
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