Москвичам с 1 июня разрешат гулять по очереди три раза в неделю

С 1 июня москвичам планируется разрешить гулять по графику три раза в неделю, ранним утром - без ограничений, сообщил " Интерфаксу" источник, знакомый с ситуаций.

Ранее о том, что с 1 июня в Москве планируется разрешить прогулки в тестовом режиме, президенту РФ Владимиру Путину доложил мэр Москвы Сергей Собянин.

Предполагается, что график прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru, сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется, что горожане смогут гулять три раза в неделю - два раза в рабочие дни и один раз в выходной.

Между тем, в утренние часы - с пяти до девяти утра - москвичам могут позволить гулять без ограничений.

"Окончательно порядок прогулок будет утвержден распорядительным документом правительства Москвы", - заключил источник.