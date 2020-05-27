Российская делегация в ТКГ тормозит начало видео-встречи в среду – источник

Плановое заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции по урегулированию ситуации на Донбассе, которое должно было начаться в 13:00 27 мая, еще не началось, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к ОБСЕ.

"Украинская сторона и ОБСЕ готовы к встрече, представители ОБСЕ удивлены тому, что российская сторона затягивает процесс", - отметил собеседник агентства.

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия и ОБСЕ) должно было начаться в 13:00 среды.