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14:01 27.05.2020

Российская делегация в ТКГ тормозит начало видео-встречи в среду – источник

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Плановое заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции по урегулированию ситуации на Донбассе, которое должно было начаться в 13:00 27 мая, еще не началось, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к ОБСЕ.

"Украинская сторона и ОБСЕ готовы к встрече, представители ОБСЕ удивлены тому, что российская сторона затягивает процесс", - отметил собеседник агентства.

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия и ОБСЕ) должно было начаться в 13:00 среды.

Теги: #ткг #видеоконференция
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Интерфакс-Украина
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