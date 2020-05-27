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12:55 27.05.2020

Киев будет постепенно ослаблять ограничения по работе туристической сферы - мэр

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Киев будет постепенно ослаблять ограничения по работе туристической сферы - мэр

Туристический поток в украинской столице в апреле и мае упал более, чем на 90% по сравнению с прошлым годом, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, добавив, что город будет постепенно ослаблять ограничения по работе туристической сферы.

"Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере Киева. По сравнению с прошлым годом турпотока в апреле и мае в Киеве практически не было. Туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили 1 млрд. долларов. А это - и потери города. В поступлениях от туристического сбора, налогах от бизнеса", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.

Он подчеркнул, что восстановление и внутреннего, и внешнего туризма зависит от работы железнодорожного и авиационного транспорта, отметив, что европейские страны постепенно ослабляют ограничения, и по работе туристической сферы в частности.

"Так будем делать и мы. Как я уже сказал, с 30 мая мы откроем отели. Туристические маршруты и локации в парках, на улицах города уже открыты. С первого июня, по решению правительства, возобновит работу междугороднее - автобусное и железнодорожное - сообщения. Поэтому, надеемся, что постепенно будет оживать и туризм. В первую очередь, внутренний. А с восстановлением авиасообщения - и внешний", - пояснил мэр

Он подчеркнул, что городская власть делает все, чтобы гости столицы могли насладиться атмосферой города.

"Посмотрите, каким популярным стал пешеходно-велосипедный мост, который мы открыли год назад. А также - парк "Владимирская горка", обновленная Аллея художников, лестницы с Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки. И в этом году мы продолжаем обновлять и создавать туристические объекты и локации, чтобы Киев становился красивее и привлекательнее - и для жителей столицы, и для ее гостей ", - сказал Кличко.

Теги: #киев #туризм #кличко #карантин
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