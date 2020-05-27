В Каховке рано утром бросили "коктейль Молотова" в отделение прокуратуры, открыто дело

Полиция устанавливает причастных к поджогу здания прокуратуры в городе Каховка Херсонской области, которое произошло в среду утром, сообщается на странице областной полиции в Facebook.

"Сегодня около пяти часов утра… пожарные сообщили о том, что в административном здании Каховской городской прокуратуры произошел пожар… При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющейся вещества", - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства были изъяты и направлены на исследование. Основную версию преступления следствие увязывает с профессиональной деятельностью прокуроров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа, сотрудника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенное путем поджога).

В полиции призывают неравнодушных граждан, которые могут предоставить полезную информацию по этому поводу, сообщить им по телефону "102" и гарантируют анонимность.