События

22:00 26.05.2020

Трамп ставит под сомнение будущее Гонконга как финансового центра

2 мин читать
Трамп ставит под сомнение будущее Гонконга как финансового центра

Президент США Дональд Трамп сомневается, что Гонконг сможет сохранить свой статус международного финансового центра в том случае, если его автономный статус будет подорван действиями Пекина, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"Он (Трамп - ИФ) сказал мне, что недоволен действиями Китая, и что также трудно себе представить то, как Гонконг останется финансовым центром, если Китай возьмет его под свой контроль", - сказала пресс-секретарь на брифинге в ответ на вопрос журналиста.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Между тем госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон осуждает намерение Пекина принять этот новый закон, считая инициативу серьезнейшим ударом по автономии этого специального административного района. В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригрозил Китаю санкциями, если Пекин примет меры по "захвату" Гонконга, используя новый закон.

Теги: #гонконг #сша #трамп #будущее
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:42 26.05.2020
В штате Нью-Йорк за сутки зафиксирована самая низкая с начала эпидемии смертность инфицированных - губернатор

В штате Нью-Йорк за сутки зафиксирована самая низкая с начала эпидемии смертность инфицированных - губернатор

20:06 26.05.2020
Число умерших от COVID-19 в США превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

Число умерших от COVID-19 в США превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

19:38 26.05.2020
Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами

Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами

10:58 26.05.2020
Запуск нового пилотируемого корабля SpaceX к МКС может быть перенесен из-за непогоды

Запуск нового пилотируемого корабля SpaceX к МКС может быть перенесен из-за непогоды

03:37 26.05.2020
Ограничения на въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних двух недель, начнут действовать раньше на два дня

Ограничения на въезд в США иностранцев, посещавших Бразилию в течение последних двух недель, начнут действовать раньше на два дня

16:06 25.05.2020
Зеленский по случаю 80-летия Украинского Конгрессового комитета Америки поблагодарил организацию за отстаивание интересов Украины

Зеленский по случаю 80-летия Украинского Конгрессового комитета Америки поблагодарил организацию за отстаивание интересов Украины

09:38 25.05.2020
Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

09:37 25.05.2020
ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию - администрация Трампа

ВОЗ должна незамедлительно начать подготовку к расследованию о реакции на пандемию - администрация Трампа

08:39 25.05.2020
Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

21:34 24.05.2020
США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР задействовало спецподразделение в музее Гончара из-за препятствования следственным действиям, меры физического влияния не применялись - заявления

В результате обстрела российских наемников на Донбассе погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

Чемпионат Украины по футболу возобновляется 30 мая

"Укрзализныця" открыла продажу билетов из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог

В центре Киева неизвестные стреляли в мужчину, потерпевший ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуроры САП выразили свое несогласие с критикой генпрокурора Венедиктовой в их адрес

Сотрудничество Украины с ЕС направлено на членство в ЕС путем имплементации соглашения об ассоциации до 2025 года – нацпрограмма под эгидой комиссии Украина-НАТО

ГБР задействовало спецподразделение в музее Гончара из-за препятствования следственным действиям, меры физического влияния не применялись - заявления

В результате обстрела российских наемников на Донбассе погиб украинский военнослужащий – штаб ООС

Чемпионат Украины по футболу возобновляется 30 мая

На 2020 год запланированы заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав Минобороны и МИД – программа

В Харьковской "инфекционке" 9 медиков с подтвержденным Covid-19 выздоровели, 18 еще болеют – Кучер

"Укрзализныця" открыла продажу билетов из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог

В Харьковской инфекционке около 70 пациентов протестировали на COVID-19 с опозданием, почти у всех оказался отрицательный результат

В центре Киева неизвестные стреляли в мужчину, потерпевший ранен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА