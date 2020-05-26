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18:38 26.05.2020

В ситуации с отсутствием лекарств для больных COVID-19 в Харьковской "инфекционке" виновато и руководство больницы, и местные власти - Кучер

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В ситуации с отсутствием лекарств для больных COVID-19 в Харьковской "инфекционке" виновато и руководство больницы, и местные власти - Кучер

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер сообщил, что экспертная проверка областной клинической инфекционной больницы, назначенная после смерти 62-летнего пациента, у которого был подтвержден COVID-19, завершена.

"Знаете, какие последствия?... Сейчас на больничном находятся и Нартов (директор инфекционной больницы - ИФ), и директор департамента (здравоохранения Харьковской ОГА - ИФ) Иванников... Не буду углубляться в конспирологические теории, но как-то это странно", - сказал Кучер на пресс-конференции во вторник.

По его мнению, в ситуации, сложившейся в областной клинической инфекционной больнице (в частности, отсутствии лекарств для больных COVID-19), виноваты как руководство больницы, так и департамент ОГА.

"Моя уверенность стопроцентная, что виноваты обе стороны. Обе. Там уже есть и личные отношения. И этот взрыв произошел на почве личных отношений, отсутствия коммуникаций", - сказал Кучер.

Он отметил, что в соответствии с информацией с казначейских счетов, у больницы ежемесячно на счетах было 1-1,5 млн грн на закупку лекарственных средств, но эти закупки не проводились. Кучер подчеркнул, что это ответственность менеджмента больницы. Вместе с тем, профильный департамент ОГА должен был проконтролировать использование средств, но не сделал этого.

Кучер пообещал привлечь к ответственности руководство департамента здравоохранения.

"Они будут привлечены к ответственности. Как Иванников, так и его заместитель. В ближайшее время я определюсь, после того, как Иванников выйдет с больничного, мы будем с ним лично общаться", - сказал Кучер.

Отвечая на уточняющий вопрос, не исключает ли он увольнения, чиновников Кучер ответил: "Не исключаю".

Вместе с тем, он отметил, что не имеет прямого влияния на ситуацию с назначением директора областной клинической инфекционной больницы.

"Я просто направлю акт в областной совет, он будет определяться с ним", - сказал Кучер.

Ранее Кучер уже принимал решение об увольнении директора департамента здравоохранения ОГА Вадима Иванникова, спустя неделю после назначения того на должность.

"Он не справился с поставленными задачами", - пояснил Кучер свою позицию.

В распоряжении от 20 марта 2020 года об увольнении Иванникова в качестве основания было указано его заявление.

26 марта 2020 года Кучер отменил это распоряжение, поскольку оказалось, что на момент увольнения Иванников был на больничном.

Теги: #коронавирус #харьковская_ога #кучер
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