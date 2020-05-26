За подозреваемую в причастности к убийству Шеремета медсестру Дугарь собрали залог в сумме 168 тыс. грн – адвокат

Адвокат одной из подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета медсестры Яны Дугарь Виталий Коломиец заявляет, что сумма, необходимая для внесения залога в качестве альтернативы аресту Дугарь, собрана.

"Судья Писанец по ходатайству новых прокуроров избрал меру пресечения в виде неумеренной суммы в размере 168 160 грн. Мы попробуем собрать эту сумму по реквизитам ниже, у нас есть пять дней", - написал адвокат на своей странице в Фейсбук после решения суда.

Впоследствии он обновил свой пост, сообщив, что в рекордно быстрые сроки необходимая сумма была собрана.

"Друзья, невероятно, но за три часа сумма собрана с излишком. Просим остановить платежи (удаляем реквизиты). Остаток будет направлен на работу в судебном следствии, по согласованию с основными фундаторами для правовой помощи другим добровольцам", - написал Коломиец.

По его словам, более 500 человек перечислили средства для собрания залога для Дугарь.

Ранее Печерский районный суд Киева оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко ("Riffmaster") под стражей до 23 июля, а Яне Дугарь назначил залог в 168 тыс. грн.

В частности, судья удовлетворил ходатайство прокурора и продлил Антоненку арест на 2 месяца до 23 июля. В то же время отказал в выдаче его на поруки нескольким желающим.

В свою очередь, другую подозреваемую в исполнении убийства Шеремета военную медсестру Яну Дугарь суд отпустил под залог в сумме 168 тыс. грн.

Кроме того, на нее возложены обязанности прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, не покидать без разрешения детектива, прокурора или суда, населенный пункт, в котором проживает, сообщать следователю, прокурору об изменении своего места жительства, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину и носить электронный браслет.