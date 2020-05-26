На Донбассе российские наемники обостряют ситуацию на направлениях гуманитарных коридоров

В понедельник, 25 мая, российские наемники из района оккупированного села Александровка обстреляли позиции украинских пограничников из состава Объединенных сил, выполняющих задачи в рамках гуманитарного дорожного коридора "Донецк-Курахово".

"Противником было совершено 25 выстрелов из автоматического гранатомета по контрольному посту "Марьинка", - сообщает во вторник утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, говорится в информации, днями ранее российские наемники уже прибегали к подобным провокациям. В частности вблизи КПВВ "Марьинка" по позициям военнослужащих Гомпогранслужбы был открыт огонь из противотанкового ракетного комплекса, снаряды разорвались рядом с военными. А еще несколько дней перед этим враг открывал огонь из стрелкового оружия по пограничным нарядам вблизи КПВВ "Майорское".

В погранведомстве отметили, что потерь среди личного состава нет. Украинские военнослужащие огонь не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня.

"В то же время такие провокационные обстрелы гуманитарных дорожных коридоров дестабилизируют ситуацию. Несоблюдение режима прекращения огня управляемыми РФ незаконными вооруженными формированиями ставит под угрозу возможность пересечения линии разграничения гражданами по важным жизненным обстоятельствам", - говорится в сообщении.