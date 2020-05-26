В Австралии начались первые в стране клинические испытания вакцины от COVID-19

Первые в Австралии клинические исследования вакцины от коронавируса нового типа стартовали во вторник в Мельбурне, сообщает австралийский телеканал ABC.

В испытаниях разработанной американской компанией Novavax вакцины NVX-CoV2373 принимают участие 130 человек возрастом от 18 до 59 лет.

Через неделю испытания препарата проведут уже в другом австралийском городе - Брисбене.

Вакцина направлена на усиление реакции иммунной системы и стимуляцию выработки антител к коронавирусу.

Результаты первого этапа испытаний ожидаются к концу июля, результаты второго - к концу года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. По меньшей мере, восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований.