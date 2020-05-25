Необходим экстренный пакет помощи украинскому бизнесу - Саакашвили

Украинскому малому и среднему бизнесу необходим экстренный пакет помощи, заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили.

"Я очень беспокоюсь, потому что если не провести очень экстренные меры, экстренный пакет помощи украинскому бизнесу... Кто может спасти сегодня экономику? У государства денег нет... У правительства денег нет на то, чтобы кого-то поддержать, отдать им. Единственный, кто может спасти страну в это время, это украинский бизнес, причем особенно малый и средний бизнес", - сказал он в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в понедельник.

Саакашвили добавил, что при этом необходимо облегчить жизнь украинского бизнеса.

"Как минимум, надо отстать от них, отпустить, не принимать новых законов типа №1270, когда "сейчас налоговая придет, еще СБУшников на вас наведем, еще налоговая прибежит милиция и т.д. Нет, отпустить, облегчить. Даже нужно закрыть глаза на некоторые вещи. Так надо действовать вручную, когда ты хочешь успеха экономики. И дать людям возможность спокойно свободно дышать. Или мы себя будем оценивать с этой точки зрения, как вся власть, или в Украине будет очень большой экономический, и в том числе политический кризис", - добавил он.