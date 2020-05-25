Украинские тяжелые самолеты компании "Антонов" выполняют 100% стратегических авиаперевозок в интересах НАТО – Божок

100% стратегических авиаперевозок в интересах НАТО выполняются украинскими тяжелыми самолетами компании "Антонов", сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"За последнее время нам удалось сформировать в НАТО такой уровень доверия к нам, что на сегодня по факту украинские тяжелые самолеты компании "Антонов" выполняют 100% стратегических авиаперевозок в интересах НАТО", - сказал Божок в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что в свое время Украина делила этот контракт с РФ, и доля РФ в нем была значительно больше. Однако поведение Кремля и беспрецедентная агрессия, развязанная Москвой против Украины, изменила ситуацию, поэтому РФ потеряла доверие НАТО. Альянс предстал перед ситуацией, когда такую важную сферу, как стратегические авиаперевозки невозможно оставлять под контролем агрессора.

"В этом контексте мы начали работу - я тогда еще руководил Миссией Украины при НАТО - о том, чтобы полностью заменить украинскими российские мощности в рамках проекта НАТО по стратегическим авиаперевозкам. И нам это удалось. На сегодняшний день 100% этих перевозок обеспечиваются украинскими самолетами. И именно поэтому вы так много слышите и видите, как украинская "Мрия" и украинские "Русланы" прилетают в Канаду, Польшу, Германию, Францию и т.д. Это является следствием того, что в свое время мы достигли в нашем партнерстве с НАТО", - добавил замминистра.

По его словам, если бы в Украине было больше возможностей в сфере стратегических авиаперевозок, она могла бы оказать большую поддержку партнерам по НАТО, в связи с этим сейчас принимаются меры для возобновления строительства в Украине не только тяжелых самолетов, но и средних и малых.

"Поэтому мы сейчас серьезно задумываемся над тем, каким образом нам реформировать государственное предприятие "Антонов" для того, чтобы вернуть наши позиции на мировом рынке авиастроения. Миру нужно больше транспортных самолетов, так как эти услуги востребованы, и мы здесь имеем серьезный потенциал. Поэтому сейчас принимаются меры для возобновления строительства в Украине не только тяжелых самолетов, но и средних и малых. Есть определенные наработки с рядом стран. Мы могли бы начать соответствующий проект с НАТО, создав для него собственный тяжелый транспортный самолет", - подчеркнул Божок.



Полный текст интервью с Божком будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"