Украинские производители продукции военного назначения и двойного использования смогут экспортировать ее за границу без госпосредника

В рамках реформы государственного концерна "Укроборонпром" принято решение позволить украинским производителям самим экспортировать продукцию военного назначения и двойного использования собственного производства, без государственного посредника, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Долгое время единственным субъектом, который имел право спецэкспортера, был концерн "Укроборонпром", а именно семь его дочерних предприятий: "Укрспецэкспорт", "Прогресс", "Спецтехноэкспорт", "Укроборонсервис", "Промоборонэкспорт", "Таско-экспорт", "Укринмаш". Сейчас в рамках реформы принято решение отказаться от этой монополии и позволить украинским производителям самим экспортировать продукцию (подчеркиваю) собственного производства", - сказал Божок в интервью агентству "Интерфакс-Украина.

По его словам, это означает, что если есть предприятие, которое производит какой-то интересный отечественный продукт в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ему больше не нужны услуги государственного посредника, он может осуществлять экспорт самостоятельно.

Кроме того, замминистра рассказал, что МИД и западные партнеры Украины отстаивают идею о том, чтобы оставить одно предприятие-спецэкспортер оборонной продукции.

"Видение есть такое, что семь "дочек" много. Сейчас идут дискуссии, сколько их должно быть. Наши западные партнеры, и МИД это поддерживает, рекомендуют нам оставить одно предприятие - мощное, современное, гибкое, квалифицированное, то есть способно достойно конкурировать на мировом рынке вооружений и военной техники, а не только "воевать" в кабинетах "Укроборонпрома" "лакомый" контракт", - пояснил он.

Божок также отметил необходимость провести аудит во всех предприятиях ОПК Украины и оставить в государственном управлении только те предприятия, которые будут признаны эффективными и важными.

"Замысел состоит в том - и сейчас это происходит - чтобы провести аудит во всех предприятиях ОПК Украины на предмет их важности для национальной безопасности и эффективности для экономики Украины, и, по результатам, оставить в государственном управлении только те предприятия, которые будут признаны эффективными и важными. Остальные предприятия, которые либо находятся в стагнации или просто не нужны на сегодняшнее время, отдать в приватизацию для того, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в экономику Украины. Преимущество в этом вопросе будет отдаваться, конечно, инвестициям из стран-членов НАТО в контексте нашей взаимоинтеграции", - подчеркнул он.

Божок добавил, что реформа ГК "Укроборонпром" важна и в контексте предоставления США материально-технической и финансовой помощи для развития Вооруженных сил Украины. Общий объем этой помощи, согласованный Конгрессом США на этот год, составляет $250 млн. Речь идет о поставках высокотехнологичных средств, подготовку персонала и другие виды помощи.



Полный текст интервью с Божком будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".