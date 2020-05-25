Минздрав рассмотрит вопрос проведения массовых мероприятий в Украине в конце июня

Вопрос о разрешении проведения в стране массовых мероприятий Министерство здравоохранения Украины рассмотрит ближе к 22 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

При этом он подчеркнул невозможность провести концерты, запланированные на средину июня.

Кроме того, Степанов вновь напомнил, что карантинные ограничения в областях будут сниматься исключительно в зависимости от эпидемической ситуации.