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10:20 25.05.2020

Минздрав рассмотрит вопрос проведения массовых мероприятий в Украине в конце июня

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Минздрав рассмотрит вопрос проведения массовых мероприятий в Украине в конце июня

Вопрос о разрешении проведения в стране массовых мероприятий Министерство здравоохранения Украины рассмотрит ближе к 22 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

При этом он подчеркнул невозможность провести концерты, запланированные на средину июня.

Кроме того, Степанов вновь напомнил, что карантинные ограничения в областях будут сниматься исключительно в зависимости от эпидемической ситуации.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав #мероприятия
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Интерфакс-Украина
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