События

10:10 25.05.2020

В Греции возобновили паромное сообщение со всеми островами

1 мин читать
В Греции возобновили паромное сообщение со всеми островами

В Греции в понедельник возобновили паромное сообщение между материковой частью страны и всеми островами, сообщают европейские СМИ.

В конце марта движение паромов ограничили на фоне мер по борьбе с коронавирусом.

На борту пассажирам измеряют температуру, а также размещают их с соблюдением социальной дистанции.

В частности, возобновлено отправление паромов на Лесбос, Родос, Корфу. Запрет на паромы на Крит был снят еще на прошлой неделе.

Между тем, отмечается, что паромное сообщение между Грецией и Италией по-прежнему отменено. Ожидается, что суда начнут курсировать с июня.

В Греции зафиксирован один из самых низких уровней распространения коронавируса среди средиземноморских стран. Греческое правительство ожидает начала туристического сезона 15 июня.

Теги: #транспорт #греция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:46 23.05.2020
Весь транспорт и остановки в Киеве будут дезинфицироваться каждые 3 часа, в метро не пропустят пассажиров с температурой выше 37,2 - КГГА

Весь транспорт и остановки в Киеве будут дезинфицироваться каждые 3 часа, в метро не пропустят пассажиров с температурой выше 37,2 - КГГА

11:17 23.05.2020
В Киеве на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта, количество пассажиров в каждом транспортном средстве ограничено

В Киеве на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта, количество пассажиров в каждом транспортном средстве ограничено

10:28 23.05.2020
В Киеве с 25 мая заработает метрополитен в обычном режиме, все рынки и ярмарки

В Киеве с 25 мая заработает метрополитен в обычном режиме, все рынки и ярмарки

10:18 23.05.2020
В Киеве с 12.00 субботы, 23 мая, начнет работать в обычном режиме наземный транспорт и торговые заведения до 1 тыс кв м

В Киеве с 12.00 субботы, 23 мая, начнет работать в обычном режиме наземный транспорт и торговые заведения до 1 тыс кв м

14:03 22.05.2020
В наземном транспорте Киева, включая "маршрутки", будут действовать ограничения по количеству посадочных мест – замглавы КГГА

В наземном транспорте Киева, включая "маршрутки", будут действовать ограничения по количеству посадочных мест – замглавы КГГА

21:03 20.05.2020
Турсезон в Греции начнется 15 июня, международные рейсы на курорты возобновятся 1 июля

Турсезон в Греции начнется 15 июня, международные рейсы на курорты возобновятся 1 июля

16:15 20.05.2020
Правительство разрешило работу в Украине городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов с 25 мая - Шмыгаль

Правительство разрешило работу в Украине городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов с 25 мая - Шмыгаль

15:47 20.05.2020
Кличко поручил провести публичную доппроверку предложений поставщиков Киеву 200 автобусов по лизингу

Кличко поручил провести публичную доппроверку предложений поставщиков Киеву 200 автобусов по лизингу

12:38 19.05.2020
Частные перевозчики не должны необоснованно повышать цены на проезд - Кличко

Частные перевозчики не должны необоснованно повышать цены на проезд - Кличко

10:05 19.05.2020
"Укрзализныця" создает испытательную лабораторию для усиления проверки качества продукции ж/д транспорта

"Укрзализныця" создает испытательную лабораторию для усиления проверки качества продукции ж/д транспорта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ШМЫГАЛЬ КОРОНАВИРУС

При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль

КОРОНАВИРУС СНБОУ

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, в двух не изменилось – СНБО

ДАННЫЕ КОРОНАВИРУС УКРАИНА

В Украине 259 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 126 выздоровевших, 6 ранее заболевших умерли

ООС ОБСТРЕЛЫ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Российские наёмники на Донбассе обстреливают украинские позиции, размещая свою артиллерию в жилых кварталах населённых пунктов

ООС СВОДКА

За минувшие сутки российские наемники 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих дважды, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

В России выявлено 8,9 тыс. новых случаев Covid-19, умерли 92 человека

Во Львове начали проводить ИФА-тесты – мэр

В Испании открыли пляжи для купания

В Киеве и Харькове возобновлена работа метрополитена

Минздрав рассмотрит вопрос проведения массовых мероприятий в Украине в конце июня

За минувшие сутки в ВСУ не зарегистрированы новые случаи COVID-19, всего болеют 62 человека

Храмы во Франции открылись для прихожан с условием соблюдения противовирусных мер

КГГА продолжит развивать туристическую пешеходную зону на Контрактовой площади, несмотря на решение суда –Мондриевский

При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль

Трамп заявил, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА