За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 27 пациентов, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководителя городского штаба по противодействию коронавируса Галину Сличну.

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 123 ПЦР-тесты, из которых 27 - положительные (из них - 12 это жители Львова) ", - указано в сообщении.

По данным городских властей, в общей сложности коронавирусную инфекцию обнаружили у 1360 человек, 37 человек умерли, 287 пациентов выздоровели.