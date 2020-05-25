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08:58 25.05.2020

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 27 пациентов

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За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 27 пациентов

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 27 пациентов, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководителя городского штаба по противодействию коронавируса Галину Сличну.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 123 ПЦР-тесты, из которых 27 - положительные (из них - 12 это жители Львова) ", - указано в сообщении.
По данным городских властей, в общей сложности коронавирусную инфекцию обнаружили у 1360 человек, 37 человек умерли, 287 пациентов выздоровели.

Теги: #львовская #коронавирус #ситуация
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