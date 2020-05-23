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11:19 23.05.2020

Бразилия вышла на второе место в мире по численности зараженных коронавирусом

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Бразилия в субботу заняла вторую строчку в списке стран с самым высоким числом выявленных случаев заражения коронавирусом после Соединенных Штатов, передает бразильский новостной портал G1.

По последним данным, в Бразилии выявили 330 тыс. 890 случаев заражений коронавирусом, скончались более 21 тыс. человек. Последние три дня в стране ежедневно умирает свыше 1 тыс. зараженных.

За последние сутки в стране выявили более 20 тыс. новых случаев заражения. При этом эксперты полагают, что если в Бразилии проводилось больше тестов на коронавирус, то число заражений было бы еще выше.

Согласно информации бразильского Минздрава, 135,4 тыс. бразильцев уже вылечились от коронавируса.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару называл COVID-19 "обычным гриппом", а также открыто пренебрегал средствами индивидуальной защиты в общественных местах во время встреч со сторонниками. В последнее время президент Бразилии все чаще появляется на публике в маске.

Накануне ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Перу число случаев заражения COVID-19 превысило 100 тыс. человек и достигло 108,7 тыс., скончались в этой стране свыше 3,1 тыс. человек. В Чили заражения выявили у 61,8 тыс. человек, скончались 630 человек, в Эквадоре - у 35,8 тыс. человек нашли коронавирус, скончались более 3 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #бразилия
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