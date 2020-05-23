Правоохранители сообщили о подозрении задержанному боевику "ДНР"
Правоохранители сообщили о подозрении задержанному мужчине, который воевал в рядах незаконного вооруженного формирования самопровозглашенной "ДНР", сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
"При процессуальном руководстве Дергачевской местной прокуратуры сообщено о подозрении гражданину Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования)", - говорится в сообщении.
По информарции прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что житель Авдеевки, находясь в Донецке, вступил в незаконное вооруженное формирование самопровозглашенной так называемой "ДНР", а именно - в танковый батальон "министерства обороны "ДНР".
Как отмечается, отдел военного комиссариата "ДНР" выдал указанному мужчине военный билет, обеспечил военной формой "ДНР" и огнестрельным оружием.
В течение августа-ноября 2016 года задержанный осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области.
Отмечается, что мужчину, который направлялся в Россию, задержали на пропускном пункте Гоптовка.
В настоящее время подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 148 тыс. грн.
Досудебное расследование пока продолжается.