События

00:03 23.05.2020

Правоохранители сообщили о подозрении задержанному боевику "ДНР"

1 мин читать
Правоохранители сообщили о подозрении задержанному боевику "ДНР"

Правоохранители сообщили о подозрении задержанному мужчине, который воевал в рядах незаконного вооруженного формирования самопровозглашенной "ДНР", сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"При процессуальном руководстве Дергачевской местной прокуратуры сообщено о подозрении гражданину Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования)", - говорится в сообщении.

По информарции прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что житель Авдеевки, находясь в Донецке, вступил в незаконное вооруженное формирование самопровозглашенной так называемой "ДНР", а именно - в танковый батальон "министерства обороны "ДНР".

Как отмечается, отдел военного комиссариата "ДНР" выдал указанному мужчине военный билет, обеспечил военной формой "ДНР" и огнестрельным оружием.

В течение августа-ноября 2016 года задержанный осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области.

Отмечается, что мужчину, который направлялся в Россию, задержали на пропускном пункте Гоптовка.

В настоящее время подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 148 тыс. грн.

Досудебное расследование пока продолжается.

Теги: #прокуратура #боевик #украина #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:26 23.05.2020
На заседании ТКГ даже представляющие ОРДЛО граждане РФ подтвердили отсутствие обстрелов линий электропередач в Луганской области со стороны ВСУ

На заседании ТКГ даже представляющие ОРДЛО граждане РФ подтвердили отсутствие обстрелов линий электропередач в Луганской области со стороны ВСУ

23:27 22.05.2020
Депутат Аристов чувствует себя нормально после заражения коронавирусом, у него легкие симптомы

Депутат Аристов чувствует себя нормально после заражения коронавирусом, у него легкие симптомы

22:49 22.05.2020
Глава бюджетного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом - Гончаренко

Глава бюджетного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом - Гончаренко

22:35 22.05.2020
Украина по итогам апреля спустилась с 12-го на 15-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel, в первой десятке значительные падения производства

Украина по итогам апреля спустилась с 12-го на 15-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel, в первой десятке значительные падения производства

22:04 22.05.2020
Пенсионеры от 75 лет смогут получать ежемесячную надбавку к пенсиям

Пенсионеры от 75 лет смогут получать ежемесячную надбавку к пенсиям

21:44 22.05.2020
Арендатору водоема в Житомирской области сообщили о подозрении в совершении убийства семерых человек

Арендатору водоема в Житомирской области сообщили о подозрении в совершении убийства семерых человек

17:18 22.05.2020
Россия стремится не допустить вступление Украины в НАТО, используя оккупацию как средство достижения этой цели - Волкер

Россия стремится не допустить вступление Украины в НАТО, используя оккупацию как средство достижения этой цели - Волкер

02:21 22.05.2020
Украина и МВФ достигли staff level agreement по новой 18-мес. программе stand-by на $5 млрд

Украина и МВФ достигли staff level agreement по новой 18-мес. программе stand-by на $5 млрд

20:54 21.05.2020
Украина призвала ОБСЕ обратить внимание на то, что приглашенные для консультаций с ТКГ т.н. представители "ДНР" и "ЛНР" имеют паспорта РФ

Украина призвала ОБСЕ обратить внимание на то, что приглашенные для консультаций с ТКГ т.н. представители "ДНР" и "ЛНР" имеют паспорта РФ

19:50 21.05.2020
Прокуратура открыла дело по факту подрыва на мине сотрудников батальона полиции "Луганск-1"

Прокуратура открыла дело по факту подрыва на мине сотрудников батальона полиции "Луганск-1"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ КИЕВО ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА КАБМИН

В ответе на петицию о Киево-Печерской Лавре Зеленский указал: объектами госсобственности управляет Кабмин

ТКГ ОБСТРЕЛЫ ДОНБАСС ОБСЕ СММ ОБСЕ

СММ ОБСЕ не подтвердила факт якобы обстрела украинскими военными объектов инфраструктуры в Луганской области – источник

НСЗУ КОНКУРС КАДРЫ КАБМИН

Кабмин объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ

ЛЬВОВ КОРОНАВИРУС ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Во Львовской области карантин продлен до 29 мая – глава ОГА

МЕТРО КЕРНЕС ХАРЬКОВ

Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая - Кернес

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Украины выступает за привлечение к ответственности организаторов и реализаторов кибератак

ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

Кипр частично возобновит международное авиасообщение с 9 июня

Португалия готова принимать туристов, им будут измерять температуру по прибытии

У директора харьковской "инфекционки" подтвержден COVID-19 - источник

В Одессе завершили разбор обвалившейся части жилого здания на ул. Торговой

Правоохранители требуют изменить меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на залог в 168 тыс грн

В Пакистане подтвердили гибель 57 человек в авиакатастрофе близ Карачи

В Испании уже почти неделю меньше 100 смертей в сутки от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА