Результатов ПЦР-тестов ждут во Львовской области по 7-8 дней – директор областного лабораторного центра

Время ожидания результатов ПЦР-тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19 во Львовской области составляет 7-8 дней, сообщил директор Львовского областного лабораторного центра Роман Павлив.

"Если у жителя области взяли материал для исследования, то пока его к нам привезут, теряется день, а потом у нас до 7-8 дней проводят исследования. То есть, человеку приходится получать результат через 7-8 дней", - сказал Павлив на брифинге в пятницу.

По его словам, ежедневно поступает от 400 до 600 проб, а проводится в среднем 350 исследований. "У нас сегодня поступило материала и в холодильнике находится более 2,5 тысяч проб", - сказал Павлив.

Он также сообщил, что в общей сложности в области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов, и приблизительно 1,2 тыс. из них оказались позитивными.

Как сообщалось, Львовская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям и технико-экологической безопасности в пятницу приняла решение сохранить карантинные ограничения в области как минимум до 29 мая в связи с тем, что количество зараженных коронавирусом в регионе не уменьшается.