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17:54 22.05.2020

Верховная Рада вернется к пленарному режиму работы со 2 июня

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Верховная Рада вернется к пленарному режиму работы со 2 июня

Верховная Рада может вернуться к пленарному режиму работы уже 2 июня, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Рассчитываем со 2 июня вернуться к пленарному режиму работы парламента. Между тем ждем от Министерства здравоохранения разъяснений, как организовать работу в округах и встречи с избирателями на следующей неделе", - написала она на своей странице в Facebook.

Как уточнила Кравчук, за последние несколько дней в Верховной Раде провели ПЦР-тесты для 87 чел., из них 53 депутата. Все результаты негативные, COVID-19 не выявлен.

Как ранее сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели около 15 народных депутатов.

Теги: #верховная_рада #кравчук
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