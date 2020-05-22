Мадрид и Барселона ослабят режим изоляции с понедельника

Правительство Испании разрешило Мадриду и Барселоне ослабить режим изоляции с 25 мая, сообщила в пятницу газета "Паис".

C понедельника в этих городах и в их окрестностях, а также в автономном сообществе Кастилия и Леон люди смогут собираться в группы до 10 человек, а рестораны и кафе смогут работать на 50% своей вместимости.

В то же время жителям Балеарских и Канарских островов разрешат с 25 мая посещать торговые центры, а кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, а не только на уличных верандах.

Всего в Испании выявлено 233 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 27,9 тыс. человек.