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13:50 22.05.2020

НАБУ проводит обыски у должностных лиц "Укрзализныци" в рамках дела "Бориспольского экспресса"

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НАБУ проводит обыски у должностных лиц "Укрзализныци" в рамках дела "Бориспольского экспресса"

Антикоррупционые органы проводят в пятницу следственные действия у должностных лиц АО "Укрзализныця" и представителей частных компаний по делу о злоупотреблениях при закупке программного обеспечения для "Бориспольского экспресса".

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски у должностных лиц АО "Укрзализныця" и представителей ряда частных компаний. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц "Укрзализныци" при осуществлении закупок программного обеспечения по электронному приобретение билетов сообщения "Киев-Борисполь" (так называемый "Бориспольский экспресс")", - сообщает НАБУ на своей странице в Facebook в пятницу.

Расследование злоупотреблений должностных лиц "Укрзализныци" проводится с 2018 года по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, расхищение имущества).

"Отметим, что руководство УЗ способствует проведению расследования с целью установления всех обстоятельств дела", - подчеркивают в Бюро.

Теги: #борисполь #набу #обыск #укрзализныця
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