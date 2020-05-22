Жертв и пострадавших в обрушенном 21 мая в Одессе доме нет

Жертвы и пострадавшие в обрушенном в Одессе в четверг вечером доме отсутствуют, из двух квартир отселено 5 человек, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В г.Одесса по ул. Среднефонтанская 29 произошло частичное обрушение деревянной веранды (галереи) двухэтажного жилого дома (1920 застройки, аварийный, частично выселен) на 22 квартиры. Жертв и пострадавших нет", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

Отмечается, что в аварийном доме проживает 35 человек. Из двух квартир отселены 5 человек.

Всего привлекалось 33 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 17 человек личного состава и 5 единиц техники.