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21:14 21.05.2020

Зеленский подписал закон по отмене "соевых правок"

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Зеленский подписал закон по отмене "соевых правок"

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 16 января 2020 года закон о поправках в Налоговый кодекс №1210, который, который предусматривает, в том числе, отмену так называемых "соевых правок", из-за которых экспортеры сои и рапса потеряли право на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

"Сегодня президент Украины подписал закон, отменяющий так называемые "соевые правки". Почти 2,5 года продолжалась борьба с "соевыми правками", что отменяли возмещения НДС на сою и семена рапса с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2021 года; рапса с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года. В результате этого решения ежегодно украинский малый и средний аграрный бизнес терял сотни гривен на каждой тонне реализованной сои", - написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook в четверг вечером.

Как сообщалось, в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и парламент принять закон о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отмене так называемых "соевых правок".

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла "соевые правки", которыми отменила возмещение НДС при экспорте сои с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года, рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Теги: #закон #соевые_правки
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