Верховная Рада отменила "соевые правки"

Верховная Рада 16 января приняла закон с поправками в Налоговый кодекс, который предусматривает в том числе отмену так называемых "соевых правок”, из-за которых экспортеры сои и рапса потеряли право на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

Законопроект №1210 с технико-юридическими правками поддержали 283 народных депутата.

Ко второму чтению в законопроект были внесены и учтены идентичные правки: №2123 авторства главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева и №2124 зарегистрированные группой депутатов, среди которых глава аграрного комитета Николай Сольский, по отмене “соевых правок”.

Как сообщалось, в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и парламент принять закон о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отмене так называемых “соевых правок”.

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла "соевые правки", которыми отменила возмещение НДС при экспорте сои с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года, рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.