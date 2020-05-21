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08:12 21.05.2020

Спецрейс эвакуировал 266 украинцев из США – посольство

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Спецрейс эвакуировал 266 украинцев из США – посольство

Специальный рейс "Нью-Йорк-Киев" в четверг вернул из США  266 украинцев, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"20 мая из США в Украину специальным коммерческим рейсом МАУ возвращается еще 266 пассажиров. Самолет, который отправился по направлению Нью-Йорк - Киев, стал уже 7-м спецрейсом, который возвращает людей из США в Украину в период карантина", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В сообщении отмечается, что все пассажиры пройдут самоизоляцию с помощью специального электронного приложения «Действуй дома» от Министерства цифровой трансформации Украины.

 

Теги: #сша #спецрейс #украина #посольство
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