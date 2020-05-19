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21:06 19.05.2020

В Украине вся культурная сфера, включая кинотеатры, может заработать с 1 июля - врио министра культуры Фоменко

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В Украине вся культурная сфера, включая кинотеатры, может заработать с 1 июля - врио министра культуры Фоменко

Кабинет министров Украины предварительной датой возобновления работы всей культурной сферы, включительно с кинотеатрами и концертами, рассматривает 1 июля, сообщила временная исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко в комментарии интернет-изданию "Hromadske".

"В целом, мы рассчитывали, что с 1 июля будут сняты ограничения (на работу культурных учреждений - ред.), Но эти наши расчеты и горизонт планирования полностью зависит от той эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве", - рассказала Фоменко.

По ее словам, точная дата пока не фиксированная и будет зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом в Украине. Так, нормальная работа культурных институтов может начаться только в случае снятия полных ограничений на проведение массовых мероприятий.

"Если, например, фестиваль еще можно рассматривать возможность небом проводить, то, что касается герметичных помещений, таких как театры, кинотеатры, филармонии, то надо быть очень осторожным, так как в первую очередь надо думать о здоровье граждан", - отметила Фоменко.

Помимо этого, врио министра добавила, что в правительстве рассматривают возможность сначала открыть кинотеатры с ограничением в 30% заполненных мест в зале.

"Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом, и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%", - заявила она.

Однако она уточнила, что имеет информацию от представителей отрасли культуры, что такая заполненность увеличит расходы на содержание и продолжения деятельности, но не принесет желаемой прибыли.

Теги: #коронавирус #культура #кабмин
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