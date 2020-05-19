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20:38 19.05.2020

Буславец рассчитывает на подписание меморандума с инвесторами ВИЭ на текущей неделе

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Буславец рассчитывает на подписание меморандума с инвесторами ВИЭ на текущей неделе

Врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец надеется на подписание меморандума о взаимопонимании относительно усовершенствования условий поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников на текущей неделе.

"Я надеюсь, что на этой неделе будет подписан меморандум", – цитирует Буславец пресс-служба Минэкоэнерго на сайте по результатам второго заседания Антикризисного энергетического штаба во вторник вечером.

Согласно информации на сайте, в рамках переговоров с инвесторами в отрасль ВИЭ согласованы почти все ключевые положения меморандума.

Кроме того, врио главы Минэкоэнерго на заседании штаба сообщила о подготовке проекта изменений в положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электроэнергии, предусматривающих уменьшение доли продажи электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках ПСО с 85% до 80%, выведение ГАЭС из механизма ПСО и пересмотр ценовых ограничений для ГП "Гарантированный покупатель", а также предоставление ему права покупать и продавать э/э по двусторонним договорам.

"Это позволит улучшить финансовую ситуацию у "Гарантированного покупателя", "Энергоатома" и других участников рынка и уменьшит административное влияние на ценообразование", – приводит пресс-служба слова Буславец.

Также по информации на сайте, министерством наработаны предложения об усовершенствовании рынка двусторонних договоров, согласно которым "Энергоатом" сможет продавать дополнительные 5% э/э (освобожденные после изменения ПСО – ИФ) на этом сегменте. В информации уточняется, что цены на э/э должны быть не ниже установленных в рамках ПСО 567 грн/МВт-ч, а продаваться она будет большими лотами и только конечным потребителям, без возможности перепродажи.

"Это обеспечит промышленным предприятиям с высокой долей э/э в себестоимости продукции доступ к длительным контрактам по конкурентным ценам", – сообщает пресс-служба со ссылкой на Буславец.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 24 апреля создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Шмыгалем. Глава правительства отметил, что основной задачей правительства является сбалансировать энергетический рынок и обеспечить его стабильность.

Теги: #буславец #энергетика
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