В Скадовске спасены два дельфина, оказавшиеся в ловушке в Джарылгачском заливе

В г.Скадовск (Херсонская область) были спасены два дельфина, оказавшиеся в ловушке в Джарылгачском заливе вблизи пгт Лазурное, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"19 мая спасатели Скадовского подразделения ГСЧС области совместно со специалистами Черноморского рыбоохранного патруля, Национального парка "Джарылгачский", руководством Скадовского дельфинария "Акварель" и местными рыбаками провели работы по спасению двух дельфинов, которые оказались в ловушке в Джарылгачском заливе возле пгт Лазурное", - сказано в сообщении ГСЧС на странице в Фейсбук.

Так, отмечается, что после многочасовой работы одного дельфина удалось переправить в открытое море, а второй остается в заливе под наблюдением специалистов.