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19:06 18.05.2020

Джапарова станет первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии – Кулеба

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Джапарова станет первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал надежду на то, что Эмине Джапарова уже вскоре станет первым заместителем министра иностранных дел Украины и первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии.

"Новости полетели, поэтому сделаю короткий анонс: надеюсь, Эмине Джапарова быстро пройдет все процедуры назначения и уже вскоре станет моим первым заместителем. Спасибо Владимиру Зеленскому за поддержку ее кандидатуры. Эмине будет первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии", - написал Кулеба в Facebook в понедельник.

По его словам, Джапарова в случае назначения на должность будет заниматься не только темой Крыма, но и публичной дипломатией. "Первый заместитель министра - это особая должность в системе. Там много пространства для действий и много ответственности за результат. В ее портфолио будет не только Крым. Еще будет публичная дипломатия. И еще много чего важного. Но об этом уже после назначения", - написал министр.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Джапарова в 2002-2003 гг. работала на общественных началах помощницей по вопросам национальных меньшинств в службе первого вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам. С марта 2008 года по январь 2010 года занимала должность атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов департамента культурного и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Украины. С октября 2015 года по апрель 2016 года - советник министра информационной политики по вопросам информационной политики относительно Крыма. 20 апреля 2016 года была назначена первым замминистра информационной политики Украины.

На парламентских выборах 2019 года баллотировалась от партии "Украинская стратегия Гройсмана" под четвертым номером в списке.

Теги: #представительство #мид
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