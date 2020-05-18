События

15:51 18.05.2020

При снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений нужно проявлять осторожность - гендиректор ВОЗ

1 мин читать
При снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений нужно проявлять осторожность - гендиректор ВОЗ

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо снимать аккуратно, в противном случае ситуация может только ухудшиться, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ полностью понимает и поддерживает желание стран встать на ноги и вернуться к работе. (...) Мы призываем их действовать с осторожностью", - заявил гендиректор ВОЗ на Ассамблее Всемирной организации здравоохранения.

Он предупредил, что странам, которые осуществляют снятие ограничений "слишком быстро", "грозит опасность воспрепятствовать собственному восстановлению".

73-я Ассамблея ВОЗ стартовала в понедельник. Она будет проходить два дня в видеоформате. Ассамблея посвящена укреплению глобальной координации в борьбе против пандемии COVID-19, из-за которой в мире коронавирусом заразилось более 4,8 млн чел., при этом более 300 тыс. инфицированных скончались.

В минувшую пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что это мероприятие будет "одним из самых важных (встреч ассамблеи - ИФ) с момента основания ВОЗ в 1948 году".

Теги: #коронавирус #воз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:04 18.05.2020
В Армении более 350 новых заражений COVID-19 за сутки, скончались 2 человека

В Армении более 350 новых заражений COVID-19 за сутки, скончались 2 человека

14:53 18.05.2020
В борьбе с COVID-19 Украина запросила помощь от ЕС, Словакия отреагировала

В борьбе с COVID-19 Украина запросила помощь от ЕС, Словакия отреагировала

14:39 18.05.2020
В ВСУ за прошедшие сутки выявлено еще четыре новых случая COVID-19, выздоровели уже 78 человек - командование Медсил

В ВСУ за прошедшие сутки выявлено еще четыре новых случая COVID-19, выздоровели уже 78 человек - командование Медсил

14:31 18.05.2020
Гутерриш не видит замены ВОЗ

Гутерриш не видит замены ВОЗ

13:32 18.05.2020
Тимошенко: Нужно запустить общественный транспорт и дать людям возможность работать

Тимошенко: Нужно запустить общественный транспорт и дать людям возможность работать

13:28 18.05.2020
14 областей уже полностью выплатили медикам надбавки за март, также в регионах начали выплаты за апрель – совещание у Зеленского

14 областей уже полностью выплатили медикам надбавки за март, также в регионах начали выплаты за апрель – совещание у Зеленского

13:28 18.05.2020
Постепенное возвращение журналистов к обычной работе в Раде будет возможно со смягчением карантинных мер - Разумков

Постепенное возвращение журналистов к обычной работе в Раде будет возможно со смягчением карантинных мер - Разумков

13:17 18.05.2020
Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина - Шмыгаль на совещании у Зеленского

Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина - Шмыгаль на совещании у Зеленского

12:40 18.05.2020
Кличко: Киев готов после 22 мая возобновить в обычном режиме работу наземного общественного транспорта, а с 25 мая - метро

Кличко: Киев готов после 22 мая возобновить в обычном режиме работу наземного общественного транспорта, а с 25 мая - метро

12:12 18.05.2020
Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 41 человека, в том числе у 5 медиков, один человек умер – Кличко

Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 41 человека, в том числе у 5 медиков, один человек умер – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГОСПОГРАНСЛУЖБА ООС КПВВ

КПВВ на линии разграничения на Донбассе по-прежнему не работают, отдельные решения о пересечении принимает командующий ООС – Госпогранслужба

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО ТРАНСПОРТ

Кличко: Киев готов после 22 мая возобновить в обычном режиме работу наземного общественного транспорта, а с 25 мая - метро

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 41 человека, в том числе у 5 медиков, один человек умер – Кличко

КРЫМ ПЕРЕГОВОРЫ РЕЗНИКОВ ОККУПАЦИЯ КРЫМА

Украина не забывает о Крыме и будет предлагать отдельную платформу для переговоров о его возвращении – вице-премьер Резников

СНБО КОРОНАВИРУС

В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко инициировал общественное обсуждение рекомендаций для ІІ и ІІІ этапов выхода из карантина

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

КПВВ на линии разграничения на Донбассе по-прежнему не работают, отдельные решения о пересечении принимает командующий ООС – Госпогранслужба

Спецрейсами в Украину вернулись 550 пассажиров из Лиссабона, Милана, Дубаи и Аликанте - Госпогранслужба

В базилике Святого Петра в Ватикане возобновились публичные богослужения

Арестован россиянин, пытавшийся подкупить пограничника для пропуска в Украину двух автобусов с нелегалами из РФ – военная прокуратура

Три человека погибли, еще двое пострадали в ДТП в Бородянском районе Киевской области

Крупные торговые центры в Киеве нужно открывать после восстановления работы метро - Кличко

"Биофарма" начинает проводить ИФА-тесты всем донорам на наличие антител к COVID-19

СБУ разоблачила за неделю почти полсотни пророссийских интернет-агитаторов, распространяющих фейки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА