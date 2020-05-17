События

14:10 17.05.2020

Число заразившихся COVID-19 в Беларуси выросло за сутки на 969 человек, пятеро больных скончались

1 мин читать
Число заразившихся COVID-19 в Беларуси выросло за сутки на 969 человек, пятеро больных скончались

В Беларуси по состоянию на 17 мая зарегистрировано 29 тыс. 650 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Прирост за последние сутки составил 969 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 (на 16 мая - 160) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там сообщили, что на 17 мая выздоровели и выписаны 9 тыс. 932 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 16 мая - 9 498).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 350 тыс. 515 тестов на коронавирусную инфекцию.

Теги: #коронавирус #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 17.05.2020
Во Львовской области число скончавшихся от коронавируса достигло 28

Во Львовской области число скончавшихся от коронавируса достигло 28

11:48 17.05.2020
Средства для выплаты медикам за лечение COVID-19 поступят в Черновицкую область в понедельник – Степанов

Средства для выплаты медикам за лечение COVID-19 поступят в Черновицкую область в понедельник – Степанов

11:36 17.05.2020
Закупленные Минздравом костюмы биозащиты доставлены в Украину

Закупленные Минздравом костюмы биозащиты доставлены в Украину

10:47 17.05.2020
В Днепропетровской области за минувшие сутки еще у 31 жителя обнаружили коронавирус

В Днепропетровской области за минувшие сутки еще у 31 жителя обнаружили коронавирус

10:33 17.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек

10:30 17.05.2020
В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

10:28 17.05.2020
Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

09:55 17.05.2020
За прошедшие сутки еще у одного сотрудника ВСУ подтвержден коронавирус

За прошедшие сутки еще у одного сотрудника ВСУ подтвержден коронавирус

09:41 17.05.2020
В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 210 – выздоровели, 17 новых жертв вируса - СНБО

В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 210 – выздоровели, 17 новых жертв вируса - СНБО

08:32 17.05.2020
Более 15 тыс. человек скончались в Бразилии с начала пандемии коронавируса

Более 15 тыс. человек скончались в Бразилии с начала пандемии коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС ОБЛАСТЬ СНБОУ

В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 210 – выздоровели, 17 новых жертв вируса - СНБО

КОРОНАВИРУС ЕРМАК

Следующий этап ослабления карантина запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет стабильной - Ермак

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В 13 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки - СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Ветрено и дождливо будет в Украине в начале недели

На Волыни правоохранители задержали контрабандиста при попытке подкупа пограничника

На Волыни правоохранители задержали контрабандиста при попытке подкупа пограничника

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Полиция провела комплексную проверку Мариуполя

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,5 млн -

Эстония выходит из режима чрезвычайного положения

Шесть новых случаев коронавируса обнаружено за сутки в Житомирской области

SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников из-за старта сверхсекретного шаттла Пентагона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА