Средства для выплаты медикам за лечение COVID-19 поступят в Черновицкую область в понедельник – Степанов

Недостающие средства для выплаты медикам 300%-надбавки за лечение пациентов с COVID-19 поступят в Черновицкую область в понедельник, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"14 мая к нам обратилась Черновицкая ОГА, так как у них возникли некоторые проблемы с финансированием на выплату 300%-й надбавки для зарплаты медикам. Минздрав отреагировал, были проведены консультации с Минфином, согласованы позиции по определенным техническим моментам. В понедельник эти средства будут перечислены в Черновицкую область, чтобы выплаты были проведены", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Степанов уточнил что речь идет о сумме 5,6 млн грн.