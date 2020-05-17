Полиция провела комплексную проверку Мариуполя

Донецкие правоохранители провели комплексную проверку Мариуполя, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"160 правоохранителей Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, подразделений из состава ОС, работников патрульной полиции, и военнослужащих Нацгвардии Украины были задействованы для проведения спецмероприятий", - говорится в сообщении.

По итогам проведенных действий полицейские проверили почти 1200 человек и более 500 транспортных мероприятий.