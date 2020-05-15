В КГГА утвержден порядок организации системы внутреннего контроля

В Киевской городской государственной администрации утвержден порядок организации системы внутреннего контроля, сообщает пресс-служба КГГА.

«Киев сделал уверенный шаг на пути внедрения лучших мировых практик государственного и корпоративного управления. Многомесячная работа по адаптации модели COSO и рекомендаций INTOSAI GOV 9100 привела к утверждению распоряжением КГГА № 690 Порядок организации системы внутреннего контроля в Киевской городской государственной администрации, РГА, предприятиях, учреждениях и организациях коммунальной собственности. Порядок, в частности, определяет минимальные требования к системе внутреннего контроля и унифицирует подходы и меры по ее организации в коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях столицы», - говорится в сообщении, на сайте КГГА в четверг вечером.

В разработке этого порядка участвовали специалисты Департамента внутреннего финансового контроля и аудита и международные эксперты.