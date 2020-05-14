В Окружной админсуд поступил иск к Разукову и Гетьманцеву относительно принятия "банковского" закона

В Окружной административный суд Киева поступил иск внефракционного народного депутата Антона Полякова к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и главе парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетьманцеву относительно закона о банковской деятельности, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова относительно ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и нарушения положений регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571-д)", - сказано в сообщении на сайте суда.

Кроме того, среди других требований иска - признать противоправными действия Гетьманцева по необеспечению соблюдения регламента парламента и закона "О комитетах Верховной Рады" во время заседания Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 марта 2020 года в части включения, рассмотрения и принятия решения по вопросу проектов закона, которые были внесены нардепами Александром Дубинским и Игорем Палицей.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - добавили в суде.

Как сообщалось, 13 мая Верховная Рада приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом. Его поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Ко второму чтению к нему было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма. Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.