События

14:15 14.05.2020

В Окружной админсуд поступил иск к Разукову и Гетьманцеву относительно принятия "банковского" закона

2 мин читать
В Окружной админсуд поступил иск к Разукову и Гетьманцеву относительно принятия "банковского" закона

В Окружной административный суд Киева поступил иск внефракционного народного депутата Антона Полякова к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и главе парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетьманцеву относительно закона о банковской деятельности, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова относительно ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и нарушения положений регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571-д)", - сказано в сообщении на сайте суда.

Кроме того, среди других требований иска - признать противоправными действия Гетьманцева по необеспечению соблюдения регламента парламента и закона "О комитетах Верховной Рады" во время заседания Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 марта 2020 года в части включения, рассмотрения и принятия решения по вопросу проектов закона, которые были внесены нардепами Александром Дубинским и Игорем Палицей.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - добавили в суде.

Как сообщалось, 13 мая Верховная Рада приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом. Его поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Ко второму чтению к нему было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма. Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Теги: #банки #закон #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 14.05.2020
ВАКС взял под круглосуточный домашний арест экс-нардепа Микитася

ВАКС взял под круглосуточный домашний арест экс-нардепа Микитася

11:01 14.05.2020
Послы G7 приветствуют принятие в Украине закона о банковской деятельности

Послы G7 приветствуют принятие в Украине закона о банковской деятельности

05:41 14.05.2020
За нанесение ущерба иностранному инвестору на $2,5 млн будут судить трех человек

За нанесение ущерба иностранному инвестору на $2,5 млн будут судить трех человек

02:47 14.05.2020
Директора Киевского молодежного театра будут судить за растрату 2,4 млн грн

Директора Киевского молодежного театра будут судить за растрату 2,4 млн грн

20:48 13.05.2020
Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках

Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках

19:58 13.05.2020
Приняв закон о банках, Украина выполнила необходимые условия для выделения €500 млн четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС – представитель Еврокомиссии

Приняв закон о банках, Украина выполнила необходимые условия для выделения €500 млн четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС – представитель Еврокомиссии

19:37 13.05.2020
Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк и Сбербанк возобновили работу всех отделений, еще семь планируют открыть все отделения после снятия карантинных ограничений

Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк и Сбербанк возобновили работу всех отделений, еще семь планируют открыть все отделения после снятия карантинных ограничений

17:35 13.05.2020
Нардеп "Слуги народа" зарегистрировал в Раде постановление об отмене голосования за законопроект о банках

Нардеп "Слуги народа" зарегистрировал в Раде постановление об отмене голосования за законопроект о банках

16:46 13.05.2020
Зеленский: банковский закон - это "зеленый свет" для получения Украиной важной финансовой помощи

Зеленский: банковский закон - это "зеленый свет" для получения Украиной важной финансовой помощи

16:42 13.05.2020
Апелляционный суд оставил в силе арест с альтернативой залога экс-главы МИД Кожары, подозреваемого в убийстве

Апелляционный суд оставил в силе арест с альтернативой залога экс-главы МИД Кожары, подозреваемого в убийстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ИНФОРМАЦИЯ УТЕЧКА МВД

Информация об утечке данных с сервиса приложения "Дия" не подтвердилась – Нацполиция

СУД ВАКС МИКИТАСЬ

ВАКС взял под круглосуточный домашний арест экс-нардепа Микитася

ПРОКУРАТУРА ПОКЛОНСКАЯ

Поклонская своим интервью сняла риски несоблюдения ее права на защиту, ее обращение в ЕСПЧ не будет иметь смысла – прокурор АРК

ООС МИНОБОРОНЫ ОБСТРЕЛЫ

На Донбассе с начала суток российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня - Минобороны

КОРОНАВИРУС ЧЕРНОВЦЫ

В Черновцах динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, горбольницы заполнены

ПОСЛЕДНЕЕ

Информация об утечке данных с сервиса приложения "Дия" не подтвердилась – Нацполиция

Столтенберг поддерживает призывы к международному расследованию обстоятельств появления коронавируса в Китае

Поклонская своим интервью сняла риски несоблюдения ее права на защиту, ее обращение в ЕСПЧ не будет иметь смысла – прокурор АРК

На Донбассе с начала суток российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня - Минобороны

Прохладная и местами дождливая погода пока сохранится в Украине

В Черновцах динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, горбольницы заполнены

Кличко призывает киевлян пользоваться метро после открытия только в случае необходимости и с соблюдением правил безопасности

Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 52 человек, в том числе у 6 медиков

В Еврокомиссии ищут сотрудников, передающих журналистам конфиденциальную информацию

Экономическая экспертиза в "деле Гладковского" установила убытки на сумму более 17 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА