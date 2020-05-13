События

19:34 13.05.2020

Туристы будут путешествовать летом по Европе на свой страх и риск - член Еврокомиссии

2 мин читать
Туристы будут путешествовать летом по Европе на свой страх и риск - член Еврокомиссии

Туристы, которые планируют в этом году на фоне пандемии коронавируса путешествовать по Европе, должны осознавать сопутствующие риски, заявила в среду телеканалу CNN член Еврокомиссии по транспорту Адина-Иоана Вэлян.

"Никто не может дать 100% гарантии - мы не считаем путешествия безопасными. Это риск, который вы берете на себя", - сказала она.

При этом она уточнила, что речь идет как о здоровье путешествующих, так и о возможных финансовых рисках в случае отмены каких-либо мероприятий.

Что касается путешествий самолетом или поездом, она напомнила, что власти ЕС "принципиально" рекомендуют использовать маски и придерживаться социальной дистанции. В то же время она признала, что соблюдение правил поддержания 2 м между пассажирами самолета при их рассадке сделало бы авиаперелеты нерентабельными.

Она добавила, что ЕС при выработке рекомендаций по безопасности путешествий пытается добиться пропорциональности мер и их применимости по всей Европе.

Ранее в среду Еврокомиссия предложила серию рекомендаций, нацеленных на снятие ограничений на поездки и пограничного контроля внутри ЕС. Подготовленные рекомендации включают поэтапный подход, который "начинается со снятия ограничений (на поездки - ИФ) между зонами и членами ЕС с примерно одинаковыми эпидемиологическими ситуациями".

В свою очередь член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что от возобновления работы туристического сектора зависит вся экономика Европы.

По словам еврокомиссара, "вирус еще останется некоторое время с нами", однако все хотят такого туристического сезона, который пройдет при "хорошем здоровье и полной безопасности" туристов.

Теги: #туризм #риски #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:58 13.05.2020
Приняв закон о банках, Украина выполнила необходимые условия для выделения €500 млн четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС – представитель Еврокомиссии

Приняв закон о банках, Украина выполнила необходимые условия для выделения €500 млн четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС – представитель Еврокомиссии

19:26 13.05.2020
Власти Таиланда ожидают возвращения иностранных туристов в октябре

Власти Таиланда ожидают возвращения иностранных туристов в октябре

17:27 13.05.2020
Страны ЕС начнут открывать внутренние границы для летних отпусков, но пока даже не обсуждали вопрос о внешних границах

Страны ЕС начнут открывать внутренние границы для летних отпусков, но пока даже не обсуждали вопрос о внешних границах

13:39 13.05.2020
Принятие закона о банках - жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков - посол ЕС

Принятие закона о банках - жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков - посол ЕС

17:00 12.05.2020
Приток туристов в Одесскую область в этом году может достичь 4-5 млн, считает глава обладминистрации

Приток туристов в Одесскую область в этом году может достичь 4-5 млн, считает глава обладминистрации

16:52 12.05.2020
Испания вводит 14-дневный карантин для путешественников

Испания вводит 14-дневный карантин для путешественников

16:47 12.05.2020
ЕС профинансирует крупные проекты исследований в области борьбы с коронавирусом

ЕС профинансирует крупные проекты исследований в области борьбы с коронавирусом

16:35 12.05.2020
Шмыгаль надеется, что Германия за время председательства в Совете ЕС даст сигнал о европейском будущем Украины

Шмыгаль надеется, что Германия за время председательства в Совете ЕС даст сигнал о европейском будущем Украины

10:12 12.05.2020
ЕС не исключает второй волны пандемии COVID-19, обещает готовиться

ЕС не исключает второй волны пандемии COVID-19, обещает готовиться

09:16 12.05.2020
Страны ЕС согласовали условия "инструмента поддержки" в связи с пандемией COVID-19

Страны ЕС согласовали условия "инструмента поддержки" в связи с пандемией COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ООС СВОДКА

Боец ВСУ ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Катериновки – штаб ООС

СНБО РФ СОЦСЕТИ

Проект указа президента о применении санкций в отношении ряда российских соцсетей и интернет-сервисов передан в Офис президента Украины - СНБО

ВСУ ООС РАНЕНЫЙ

Российские наемники 5 обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, ранен один военнослужащий

ТРАНСПОРТ КАРАНТИН ДНЕПР ФИЛАТОВ

Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

КАРАНТИН ЗЕЛЕНСКИЙ

Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский сменил начальников Управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях – указы

В Британии за сутки скончались 494 человека с коронавирусом, общее количество летальных исходов превысило 33 тыс

Рада приняла постановление об обращении к СНБО с призывом продлить запрет российских соцсетей

Большинство французов выступают за снятие ограничений по COVID-19 - опрос

Разумков закрыл внеочередное заседание Рады и открыл следующее

Советник Трампа не исключает переноса президентских выборов из-за коронавируса

Госсекретарь Минцифры Украины Маковский задекларировал 948 тыс. грн доходов за 2019 год

Боец ВСУ ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Катериновки – штаб ООС

В Молдове за сутки выявлены рекордные 252 новых случая коронавируса

Проект указа президента о применении санкций в отношении ряда российских соцсетей и интернет-сервисов передан в Офис президента Украины - СНБО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА