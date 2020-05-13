События

10:13 13.05.2020

Кабмин намерен запретить украинцам выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины с 1 сентября 2020 года

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Кабмин намерен запретить украинцам выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины с 1 сентября 2020 года

Кабинет министров Украины намерен частично приостановить действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства на среду.

В частности, проект постановления предусматривает упразднения с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украинского-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.

Отмечается, что изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.

Теги: #паспорт #белорусь #кабмин
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