Кабмин намерен запретить украинцам выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины с 1 сентября 2020 года

Кабинет министров Украины намерен частично приостановить действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства на среду.

В частности, проект постановления предусматривает упразднения с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украинского-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.

Отмечается, что изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.