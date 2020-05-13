В Черкасской области в суд подали обвинительное заключение на двух депутатов сельсовета за умышленное не предоставление деклараций

В суд подано обвинительное заключение на двух депутатов одного из сельских советов Каневского района (Черкасской обл.) за умышленное не предоставление ежегодных деклараций, сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"Под процессуальным руководством Каневского отдела Золотоношской местной прокуратуры завершено досудебное расследование и в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух депутатов одного из сельских советов Каневского района по факту умышленного непредставления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции" (ст. 366-1 УК Украины)", – сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что имея все необходимые условия и реальную техническую возможность, депутаты умышленно не подали соответствующие декларации о доходах путем их заполнения на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно за 2017 и перед прекращением полномочий в 2019 году - один, другой - перед прекращением полномочий в 2019 году.