События

02:17 13.05.2020

В Кривом Роге отстранили от работы главврача, который "самовольно" выписал 15 пациентов с Covid-19

1 мин читать
В Кривом Роге отстранили от работы главврача, который "самовольно" выписал 15 пациентов с Covid-19

В Кривом Роге отстранили от работы главврача одной из больниц, который "самовольно" выписал 15 пациентов инфицированных коронавирусом, сообщает Радио Свобода.
По информации издания, со ссылкой на мэрию Кривого Рога, главного врача четвертой городской больницы отстранили от работы за "самовольную выписку" 15 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.
Как сообщил директор департамента здравоохранения горсовета Константина Мурашко, 21 пациент и 6 медработников больницы находились на самоизоляции в здании учреждения. Они контактировали с инфицированным пациентом. Несмотря на сданные анализы и пройденные ПЦР-тесты с подтвержденным Covid-19, 15 медиков были выписаны на амбулаторное лечение.
Для расследования инцидента создана комиссия. Всем выписанным предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка уже туда переведена.
По состоянию на 12 мая в Кривом Роге коронавирусную инфекцию подтвердили у 174 человек, 6 из них умерли.

Теги: #коронавирус #главврач #кривой_рог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:56 13.05.2020
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 70 тыс., более 5 тыс. человек скончались

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 70 тыс., более 5 тыс. человек скончались

21:03 12.05.2020
В Херсонской области продолжает сокращаться количество болеющих Covid-19: выздоровели еще 16 человек

В Херсонской области продолжает сокращаться количество болеющих Covid-19: выздоровели еще 16 человек

19:01 12.05.2020
Ведущий эксперт Белого дома надеется на результаты тестирования вакцины от COVID-19 в конце осени - начале зимы

Ведущий эксперт Белого дома надеется на результаты тестирования вакцины от COVID-19 в конце осени - начале зимы

19:00 12.05.2020
Лондон до октября будет поддерживать людей, вынужденно отправленных в отпуска из-за COVID-19

Лондон до октября будет поддерживать людей, вынужденно отправленных в отпуска из-за COVID-19

18:49 12.05.2020
Замглавы Одесской ОГА уволен из-за задержек выплат медикам - ОГА

Замглавы Одесской ОГА уволен из-за задержек выплат медикам - ОГА

16:52 12.05.2020
Испания вводит 14-дневный карантин для путешественников

Испания вводит 14-дневный карантин для путешественников

16:47 12.05.2020
ЕС профинансирует крупные проекты исследований в области борьбы с коронавирусом

ЕС профинансирует крупные проекты исследований в области борьбы с коронавирусом

16:33 12.05.2020
"Укрзализныця" разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки

"Укрзализныця" разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки

16:13 12.05.2020
Число заболевших коронавирусом в Беларуси приблизилось к 25 тысячам, прирост за сутки - 967 человек

Число заболевших коронавирусом в Беларуси приблизилось к 25 тысячам, прирост за сутки - 967 человек

15:44 12.05.2020
Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЛЬВОВСКАЯ УГРОЗА ЗАДЕРЖАНИЕ РЕСТОРАН

Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках

ПРЕЗИДЕНТ ВОЕННЫЕ НАГРАДЫ

Зеленский наградил 32 украинских военных, 12 из них – посмертно

РФ НБУ СБЕРБАНК

Нацбанк Украины заявляет о нарушениях центробанка и Минфина РФ при смене структуры собственности "дочки" Сбербанка

ЧЕТВЕРКА УКРАИНА ДОНБАСС

Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата достижение режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА СУД ЯНУКОВИЧ

Суд заочно арестовал Януковича по делу об организации массовых убийств во время Революции достоинства

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе арестованы злоумышленники, которые трое суток удерживали заложника, вымогая у него перевода денег и переписи на них имущества

Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках

Лукашенко утверждает, что после парада Победы в Минске снизилась заболеваемость пневмониями

Шмыгаль: Учитывая состояние рынка, у нас очень хорошая ценовая ситуация с электроэнергией

Правоохранители Львовщины проводят переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом в ресторане

Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON из-за действий властей США

Уволенный замглавы Одесской ОГА Свичинский заявил, что его увольнение имеет исключительно политический характер

Зеленский наградил 32 украинских военных, 12 из них – посмертно

С 13 мая в Киеве заработают 29 рынков - КГГА

Поступающие из Донбасса и Крыма в 2020 году смогут поступать по упрощенной процедуре в 91 вуз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА